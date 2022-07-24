В мире число заражений коронавирусом превысило 574,78 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 574784853 (+687574 сутки) по данным Worldometer на 9:55 24 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6402540 (+1000) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 24013537 (+71673) человек, из них 44924 (+4025) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 544368776 (+614901) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 92172336 (+26497) случаями заражения, Индия – 43888755 (+20279), Бразилия – 33581533 (+26007), Франция – 33482230 (+68532) и Германия – 30331131 (-). Беларусь – на 67 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 196297, Франция – 68532, Южная Корея – 68521, Италия – 68170, Австралия – 44890. Беларусь (-) – на 109 (+19) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1051979, Бразилия – 676979, Индия – 526033, Россия – 382118 и Мексика – 326968. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 153, Италия – 116, Австралия – 102, Мексика – 89, США – 67. Беларусь – на 89 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.