В мире число заражений коронавирусом превысило 571,72 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 571722504 (+1847817 сутки) по данным Worldometer на 8:25 21 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6396156 (+4087) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23470811 (+1031645) человек, из них 40532 (+666) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 541855537 (+812085) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 91767460 (+113588) случаями заражения, Индия – 43825185 (+21566), Бразилия – 33454294 (+56254), Франция – 33258481 (+89982) и Германия – 30131303 (+136624). Беларусь – на 66 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 136624, США – 113588, Франция – 89982, Италия – 86067, Япония – 81362. Беларусь (-) – на 128 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1050702, Бразилия – 676280, Индия – 525870, Россия – 381997 и Мексика – 326657. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 367, Бразилия – 351, Германия – 177, Италия – 157, Великобритания – 144. Беларусь – на 95 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.