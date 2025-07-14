Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднимается на $0,18 до $70,54 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,72 до $70,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,18 до $68,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,88 до $68,45 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 2,2%.