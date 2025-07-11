Биткоин обновил максимум на уровне выше $118 тысяч

Курс биткойна продолжает расти и обновлять исторические максимумы благодаря сильному спросу со стороны институциональных инвесторов и нацеленной на поддержку криптовалют политике президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Trading Economics.

В ходе торгов в пятницу биткойн подорожал на 4% - до $118,2 тыс.

Предыдущий ценовой максимум продержался меньше суток. 9 июля цена биткоина на бирже Coinbase достигала $112 тысяч 152.

10 июля в паре со стейблкоином USDT курс доходил до $113 тысяч 300.

С начала текущего года курс биткойна поднялся примерно на 26%, за последние двенадцать месяцев - более чем вдвое.

Между тем "спящие" биткоины на $2,18 миллиарда активировались после 14 лет молчания.