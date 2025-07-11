Армия Израиля уничтожила тоннель длиной километра на юге сектора Газа

Израильские военнослужащие ликвидировали отряд вооруженных радикалов и уничтожили тоннель длиной около 1 км в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ).

"188-я бронетанковая бригада действует в районе Хан-Юниса в секторе Газа. Войска, действуя совместно с ВВС Израиля, ликвидировали вооруженный террористический отряд, который приблизился к ним и представлял угрозу. Кроме того, военнослужащие обнаружили и уничтожили тоннель в Хан-Юнисе протяженностью около коло одного километра", - говорится в заявлении.

"ЦАХАЛ продолжает вести боевые действия против террористических организаций в секторе Газа, защищая мирное население Государства Израиль, в частности, жителей населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа", - сообщила пресс-служба.