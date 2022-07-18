В мире число заражений коронавирусом превысило 567,82 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 567824848 (+495850 сутки) по данным Worldometer на 6:34 18 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6387753 (+583) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22516567 (-21390) человек, из них 39058 (+66) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 538920528 (+516657) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 91275149 (+24757) случаями заражения, Индия – 43767534 (+16935), Бразилия – 33301118 (+10852), Франция – 33016578 (+73668) и Германия – 29692989 (-). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 104832, Франция – 73668, Италия – 67817, Южная Корея – 40342, Австралия – 37899. Беларусь (-) – на 105 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1048843, Бразилия – 675408, Индия – 525760, Россия – 381881 и Мексика – 326491. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Италия – 79, Тайвань – 73, Мексика – 71, Бразилия – 55, Индия – 51. Беларусь – на 87 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.