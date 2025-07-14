Последнее обновление: 14.07.2025 12:53

Армия обороны Израиля ликвидировала нескольких полевых командиров-радикалов в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких полевых командиров радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

"За последние две недели армия Израиля уничтожила ряд командиров в различных подразделениях военного крыла ХАМАС и террористической организации "Исламский джихад". Эти подразделения работали над восстановлением военного потенциала террористических организаций", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что ликвидированные радикалы пытались воссоздать штаб по производству оружия и подразделение военной разведки ХАМАС.

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