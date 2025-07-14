Компании с участием женщин в управлении демонстрируют более высокий доход

В развитых и развивающихся странах компании, в процессе управления которых принимают участие женщины, показывают более высокий доход - на 19%. Такие цифры следуют из исследования, проведенного Boston Consulting Group (BCG).

Согласно исследованию, подобный результат добивается благодаря внедрению в организацию инновационных методов, которое привносит инклюзивность, поскольку люди с разным жизненным и профессиональным опытом по-разному видят одну и ту же проблему и могут предложить различные решения, что увеличивает вероятность успеха.

"В условиях быстро меняющейся бизнес-среды такая гибкость помогает компаниям адаптироваться эффективнее", - отмечается в исследовании.

BCG отмечает, что гендерный разрыв сохраняется в различных областях деятельности, в частности в финансовой сфере.

По данным отчета, по состоянию на 2022 год женщины занимали лишь 13% должностей финансовых директоров, и в целом доля женщин составляла около трети на различных уровнях управления, и сокращалась на более высоких ступенях карьерной лестницы.

Кроме того, 90% наиболее привлекательных профессий в ближайшие годы будут представлять из себя технологические сферы, в которых женщины составляют лишь 20-25% среди руководителей, при одинаковом уровне амбиций по отношению к карьерному росту (62% среди женщин и 67% среди мужчин).

В то же время в четырех секторах здравоохранения – страхование, медицинские услуги, фармацевтика и медицинские технологии – женщины достигли гендерного паритета практически на всех уровнях – от начальных должностей до управленческих. Тем не менее, “стеклянный потолок” продолжает ограничивать доступ к роли главного исполнительного директора (CEO), 85% которых, в сфере здравоохранения, составляют мужчины.

BCG отмечает, что для изменения ситуации необходимо, чтобы CEO и высшее руководство внедряли политику гендерного разнообразия среди руководящих постов, делая эту задачу приоритетной.

"Очень важно, чтобы процессы найма и карьерного роста не ставили женщин в заведомо невыгодное положение. Это особенно критично в свете данных о том, что некоторые автоматизированные инструменты подбора персонала, разрабатываемые крупными технологическими компаниями в последние годы, могут непроизвольно отдавать предпочтение мужчинам”, - говорится в отчете.

В нем подчеркивается, что также необходимо находить перспективные таланты среди женщин, поддерживать их в стремлении к новым возможностям и ролям, а также открыто обсуждать факторы, влияющие на их готовность к карьерным рискам.

В заключении в отчете говорится, что существует острая необходимость выстраивать поддерживающую инфраструктуру, которая позволит женщинам-лидерам успешно развиваться. В частности, это продуманные программы адаптации, помощь в освоении организационного контекста и стратегических приоритетов компании.