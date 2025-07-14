Австралия провела первый запуск HIMARS в ходе военных учений с США

Австралийская армия впервые провела запуск артиллерийской ракетной системы большой дальности HIMARS в рамках крупнейших военных учений Talisman Sabre совместно с США и союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор совместных учений, бригадный генерал австралийской армии Ник Уилсон заявил, что это первый совместный запуск ракеты HIMARS Австралией, Сингапуром и США, а также первый запуск, проведенный Австралией на своей территории.

"HIMARS будет использоваться совместно с рядом других оружейных платформ, чтобы обеспечить наличие у нас стратегии воспрепятствования ради безопасности, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил он.

Ранее Австралия заявила, что в течение следующего десятилетия потратит 74 млрд австралийских долларов ($49 млрд) на ракеты, включая создание новых внутренних производственных мощностей.