Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 979346 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 апреля 2022 года выросло до 979346 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 6940 человек.

Выздоровели 971646 (выписаны +229) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6940 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 573 человека (4,52% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13135844 (+12682) теста на коронавирус.