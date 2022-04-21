Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 976261 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 апреля 2022 года выросло до 976261 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6917 человек.

Выздоровели 968332 (выписаны +244) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6917 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 695 человек (5,13% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13071640 (+13549) тестов на коронавирус.