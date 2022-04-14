Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 972448 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 апреля 2022 года выросло до 972448 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 6889 человек.

Выздоровели 965934 (выписаны +289) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6889 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 799 человек (5,65% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13001483 (+14129) теста на коронавирус.