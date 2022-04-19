Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 974961 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 апреля 2022 года выросло до 974961 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 6908 человек.

Выздоровели 967551 (выписаны +57) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6908 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 247 человек (8,51% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13044848 (+2902) тестов на коронавирус.