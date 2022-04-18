Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 974714 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 апреля 2022 года выросло до 974714 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 6903 человек.

Выздоровели 967346 (выписаны +47) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6903 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 236 человек (4,21% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13041946 (+5602) тестов на коронавирус.