Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 963756 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 апреля 2022 года выросло до 963756 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 6829 человек.

Выздоровели 961186 (выписаны +324) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6829 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1049 человек (7,85% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12868991 (+13359) тест на коронавирус.