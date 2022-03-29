Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 960245 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 марта 2022 года выросло до 960245 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 6799 человек.

Выздоровели 957368 (выписаны +94) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6799 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 443 человека (13,38% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12825455 (+3310) тестов на коронавирус.