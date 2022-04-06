Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 966818 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 апреля 2022 года выросло до 966818 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 6862 человек.

Выздоровели 963217 (выписаны +293) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6862 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 871 человека (6,26% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12913852 (+13910) теста на коронавирус.