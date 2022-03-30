Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 961389 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 марта 2022 года выросло до 961389 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 6810 человек.

Выздоровели 958625 (выписаны +383) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6810 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1144 человека (7,62% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12840471 (+15016) тест на коронавирус.