Последнее обновление: 03.02.2022 16:46

Минздрав Беларуси предложил выпускникам повременить с вечерами встреч из-за COVID-19

Минздрав Беларуси рекомендует отложить или провести в режиме онлайн встречи выпускников, которые по традиции должны были пройти в ближайшую субботу.

«[Минздрав] не рекомендует проведение вечеров встречи выпускников. Речь идет как о проведении вечерних субботних мероприятий в учреждениях образования, так и на объектах общественного питания. Целесообразно перенести проведение таких встреч на более поздний период (после стабилизации эпидемиологической ситуации)», - говорится в официальном сообщении Минздрав РБ.

«С учетом развития дистанционных средств коммуникаций предлагаем бывшим одноклассникам, выпускникам различных лет и педагогам провести встречи в социальных сетях или посредством программ для организации видеоконференций», - также сказано в сообщении.

Отмечается, что данная рекомендация дана «с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и в целях минимизации риска распространения ОРИ и COVID-19 среди населения».

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