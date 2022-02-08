Число заражений коронавирусом в Беларуси за сутки достигло 788934

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 февраля 2022 года выросло до 788934 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 6175 человек.

Выздоровели и выписаны 775634 (+469) пациента у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 5674 человека (50,44% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11978662 (+11249) теста на коронавирус.