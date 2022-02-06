Последнее обновление: 06.02.2022 15:33

Число заражений коронавирусом в Беларуси за сутки достигло 777391

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 февраля 2022 года выросло до 777391 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6147 человек.

Выздоровели и выписаны 765467 (+1477) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6147 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 8315 человек (23,37% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11945183 (+35554) теста на коронавирус.

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