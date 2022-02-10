Последнее обновление: 10.02.2022 13:44

Власти Беларуси продолжат эксперименты над системой образования

Принятый недавно обновленный Кодекс об образовании является лишь крупным шагом на пути совершенствования образовательной сферы, но отнюдь не завершает этот процесс, заявил сегодня Лукашенко

"Мы сейчас Кодекс об образовании приняли. Я хочу, чтобы вы понимали, что это просто еще один крупный шаг в попытке усовершенствовать систему образования. Но ни в коем случае это не какой-то конец. Что все, на этом точка, можно отдыхать и реализовывать этот кодекс. Да, надо реализовывать. Но уже сегодня надо видеть: а завтра что сделаем для образования? Это ваша главная задача - видеть наперед", - заявил пенсионер, назначая министром образования Андрея Иванца.

Он также сообщил, что при подборе кандидатуры на пост министра образования предложения вносили пачками.

"Грубо говоря, пачками вносили предложения. Пока наконец-то, наверное, и глава администрации почувствовал, что это уже предел, сколько можно… Мне кажется, что мы не ошибаемся в данном плане… …очень верю в вашу эту убежденность, идеологическую закалку. Вы не станете вилять. Это хорошо", - заявил Лукашенко.

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