В Беларуси выпускникам школ устроят милицейский досмотр

В Беларуси в день проведения торжественных мероприятия для выпускников, 10 июня, будет усилен пропускной режим в учебных заведениях, предполагающий личный досмотр, сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Александр Купченя.

«Граждане, пришедшие на праздник, должны быть готовы к проведению досмотра, в том числе носимых вещей. Лица в состоянии алкогольного опьянения, а также отказавшиеся от досмотровых мероприятий на территорию учебных заведений допускаться не буду», - цитирует Купченю пресс-служба МВД.

«Для обеспечения безопасности и предупреждения различного рода противоправных проявлений в каждой школе будут дежурить сотрудники милиции, а на прилегающей территории – группы быстрого реагирования», - сообщил он.

После официальных торжеств в регионах для молодежи запланированы различные культурно-зрелищные мероприятия в увеселительных заведениях и иных местах отдыха. Такие объекты также будут взяты под особый контроль.