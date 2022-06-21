Последнее обновление: 21.06.2022 14:53

Лукашенко не поддержал идею введения строгой школьной формы

Лукашенко не поддержал инициативу о введении в белорусских школах единообразной строгой школьной формы.

"Должна быть масса разнообразия. Не должно быть как в советские времена - ни влево, ни вправо. Да, не должно быть "разбэшчанасцi", как модно говорить, дресс-код. Но не надо загонять детей в какое-то узкое пространство. Это разнообразие должно быть достаточным. Обещаю этим заняться. И посмотрим по цене. Я не думаю, что там кто-то будет загибать цену. Да это и под контролем все. К 1 сентября мы отрегулируем этот вопрос. Не переживайте. Главное, чтобы было кого одевать в эту одежду", - заявил сегодня Лукашенко на полях агрокомбината "Юбилейный" Оршанского района

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