Власти закроют в Минске 2 лицея

Белорусские власти намерены закрыть два действующих в Минске лицея - №1 и №2, сообщил репетитор Евгений Ливянт.

Никаких документов на этот счет пока нет, Минобразования тему не комментирует. Но как сообщают медиа, в минувший понедельник представители комитета Мингорисполкома по образованию провели встречу с родителями учеников лицея №2, на которой эта информация был подтверждена.

План закрытия лицеев разработан. 10 классу дадут доучиться, но новый набирать уже не будут. На месте лицея №2 будет через полтора года будет работать педагогический колледж. Подробностей о судьбе лицея №1 пока нет.

Родители учеников лицея №2 хотят встретиться с Натальей Кочановой, записались на прием в администрацию, написали 400 обращений и собрали около 200 подписей.