Число заражений коронавирусом в Беларуси за сутки подскочило в 1,5 раза

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 февраля 2022 года выросло до 753495 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6099 человек

Выздоровели и выписаны 742762 (+4581) пациента у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6099 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 4990 человек (9,88% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11823477 (+50465) тестов на коронавирус.