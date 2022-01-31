Минздрав РБ: Более 80% заболеваемости COVID-19 приходится на омикрон

В настоящий момент в Беларуси более 80% заболеваемости COVID-19 вызвана штаммом "омикрон", сообщила сегодня первый замминистра здравоохранения РБ Елена Кроткова.

«Как показывает практика других стран - вакцинированные пациенты переносят омикрон легче, чем не вакцинированные. Именно в связи с более лёгкой формой болезни, без отягощенной пневмонии. Пациенты все чаще проходят лечение дома - без госпитализации в стационары», - отметила первый замминистра.

Вместе с тем, по ее словам, на сегодняшний день перепрофилировано для пациентов с COVID-19 около 11 тыс. коек - это составляет 13% от всех, имеющихся в стране коек.

ОН также сообщила, что на 28 января по стране в больницах находились 696 несовершеннолетних, трое были в реанимации. На ИВЛ в связи с дыхательной недостаточностью несовершеннолетних нет.