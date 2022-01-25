Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 730207 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 января 2022 года выросло до 730207 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 5959 человек

Выздоровели и выписаны 722195 (+1074) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5959 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1403 человека (22,13% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11509291 (+6339) тест на коронавирус.