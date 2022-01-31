Минздрав РБ подтверждает рост заболеваемости гриппом и ковидом на фоне очередей в поликлиниках

Минздрав Беларуси сообщил о росте заболеваемости острыми респираторными и коронавирусной инфекцией, в связи с чем с 1 февраля приостановлены все образовательные мероприятия.

«На сегодняшний момент большинство пациентов болеют в домашних условиях. В связи с чем, как и предполагалось, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. Минздрав информирует: в каждом учреждении здравоохранения разработаны планы по организации работы в зависимости от уровня роста заболеваемости и обращаемости пациентов… С 1 февраля приостановлены (до особого распоряжения) образовательные мероприятия – курсы повышения квалификации, семинары, научно-практические конференции, проводимые в целях совершенствования профессиональных знаний медработников», - говорится в сообщении.

«Понимая, что нагрузка на медработников будет высокая, Минздрав заранее провел обучение врачей различных специальностей во всех областях страны, продумана логистика работы контактных бригад. Как и во всех странах мира, привлекаются к работе студенты медуниверситетов, учащиеся медколледжей в роли волонтеров и работников кол-центров», = также говорится в сообщении.

Впрочем, многочасовые очереди на прием к терапевту и прохождение последующего теста на коронавирус сегодня в Минске просто впечатляют, а вызов врача на дом или сокрой помощи может увенчаться успехом только в случае температуры выше 39 градусов.

Вместе с тем, ведомство успокаивает заверениями в том, что прошедшим вакцинациюбудет легче справиться с омикроном

«Как отмечают белорусские медики, граждане, которые успели вакцинироваться или пройти ревакцинацию, болеют нынешним штаммом коронавируса (омикроном) в течение нескольких дней, при этом он проходит как острая респираторная инфекция, а не пневмония… К основным симптомам при заболевании омикрон-штаммом относятся боль в горле, кашель, насморк, у некоторых отмечается повышение температуры, ломота и слабость», - подчеркивается в сообщении.

Минздрав также утверждает, что «система здравоохранения подготовилась к приходу нового штамма: проверены все кислородные системы, увеличены запасы СИЗов и лекарственных средств».

Ведомство просит население помнить о необходимости дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, гигиене рук, а также возможности привиться «практически во всех поликлиниках страны, больницах, торговых центрах и даже в метро».