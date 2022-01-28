Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 736299 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 января 2022 года выросло до 736299 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 6009 человек

Выздоровели и выписаны 727857 (+1922) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5992 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2211 человека (6,08% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11608146 (+36512) тестов на коронавирус.