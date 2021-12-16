Последнее обновление: 16.12.2021 11:47

Минздрав РБ разрешил использование еще одной российской вакцины

Минздрав Беларуси выдал разрешение на ввоз и применение российской вакцины КовиВак против коронавируса.

По данным ведомства, в период с 13-15 декабря более 300 тыс. доз отправлены во все области Беларуси.

«Вакцина КовиВак разработана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Ученые отмечают, что вакцинация КовиВаком чаще переносится более легко, чем Спутником V. Вакцина была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. В основе этой вакцины – инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских вакцин – Sinopharm и Sinovac», - говорится в сообщении Минздрава.

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