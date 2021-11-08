Беларусь отправляет в Китай транспортный самолет за очередной дозой вакцины

Беларусь 9 ноября отправит в Китай транспортный самолет, который должен забрать и доставить в синеокую около 28 тонн груза, включая 2,6 млн. доз вакцины против коронавируса и шприцы.

"9 числа запланирован рейс за очередной партией вакцины в количестве 2,6 млн доз и 1,1 млн шприцев", - сообщил в эфире белорусского ТВ командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО ВС РБ Андрей Лукьянович.

Это будет 3-я по счету поставка вакцины из Китая в Беларусь: в мае Беларусь получила 300 тыс. доз вакцины и еще 1,5 млн. доз в сентябре.