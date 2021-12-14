Беларусь уже потратила на российскую вакцину против коронавируса более $42 млн.

Закупка российской вакцины против коронавируса за первые 10 месяцев в 2021 году уже обошлась белорусским налогоплательщикам в $42,1 млн.

Такую цифру приводит РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Как утверждал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, два компонента вакцины «Спутник V», как купленной в России, так и разлитой в Беларуси, обходятся в $20, что означает, что с начала года Беларусь завезла 4,2 млн. доз российской вакцины, что позволяет вакцинировать 2,1 млн. человек. Впрочем, Беларусь закупала и вакцину «Спутник лайт».

Лидером по числу закупок «Спутник V» стала Аргентина, которая за 10 месяцев потратила на российскую вакцину $220 млн., на втором месте Мексика —$190 млн., на третьем ОАЭ —$126 млн. долларов. Беларусь занимает 9-е место.