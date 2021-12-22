Последнее обновление: 22.12.2021 14:03

Минздрав Беларуси закупил ещё одну партию китайской вакцины

Минздрав Беларуси закупил у Китая еще одну партию вакцины против коронавируса, которая уже сегодня будет доставлена в страну.

"В Беларусь направлена очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell). В состав груза вошло 1,1 млн доз вакцины, которые белорусская сторона закупила самостоятельно", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РБ.

Не исключено, что Китай мог дополнительно предоставить около полумиллиона доз в рамках благотворительной помощи.

Доставка осуществляется самолетом ВС РБ.

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