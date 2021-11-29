Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 653323 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 ноября 2021 года выросло до 653323 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 5067 человек.

Выздоровели и выписаны 640132 (+1288) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1484 человека (10,27% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10381143 (+14448) теста на коронавирус.