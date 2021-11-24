Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 645069 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 ноября 2021 года выросло до 645069 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4995 человек.

Выздоровели и выписаны 630218 (+2429) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4995 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1697 человек (4,14% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10269975 (+41039) тестов на коронавирус.