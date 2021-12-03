Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 660204 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 декабря 2021 года выросло до 660204 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5130 человек.

Выздоровели и выписаны 648305 (+2201) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5130 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1876 человек (7,1% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10478624 (+26411) теста на коронавирус.