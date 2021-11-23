Последнее обновление: 23.11.2021 15:21

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 643372 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 ноября 2021 года выросло до 643372 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 4979 человек.

Выздоровели и выписаны 627789 (+1461) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4965 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1453 человека (25,72% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10228936 (+5650) тестов на коронавирус.

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