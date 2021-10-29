Последнее обновление: 29.10.2021 13:11

Беларусь запретила экспорт кислорода

На фоне заявлений чиновников Минздрава о стабилизации ситуации с очередной волной коронавируса белорусские власти запретили экспорт кислорода, следует из постановления Совмина № 616 от 28 октября 2021 года.

Запрет на экспорт действует в течение 6 месяцев и распространяется на кислород технический и медицинский жидкий и газообразный.

Экспорт запрещен как за пределы ЕАЭС, так и в страны экономического содружества.

Запрет на экспорт не распространяется на поставки кислорода в рамках оказания гуманитарной помощи.

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