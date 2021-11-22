Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 641919 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 ноября 2021 года выросло до 641919 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4965 человек.

Выздоровели и выписаны 626328 (+1450) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4965 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1713 человек (12,01% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10223286 (+14263) теста на коронавирус.

Более 3311000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2614000 прошли полный курс вакцинации.