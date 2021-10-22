Минздрав и Мингорисполком отменили масочный режим по требованию Лукашенко

Минздрав Беларуси по требованию Лукашенко поменял «взад» санитарные нормы и правила, следует из постановления №111 от 20 октября 2021 года.

Документом из норма и правил исключен вступивший в силу с 9 октября пункт 41-1, который обязывал физлиц использовать маски и соблюдать социальную дистанцию при посещении объектов, организаций, а также в общественном транспорте.

Также ослаблено еще одно требование санитарных норм и правил.

«обеспечение руководителями объектов, организаций контроля за использованием средств защиты органов дыхания* работниками, физическими лицами при посещении объектов, организаций при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции (1–1,5 метра)», - говорится в свежей редакции правил. Ранее, послабление в виде «при отсутствии возможности» отсутствовало.

Аналогичные требования к соблюдению масочного режима отменил и Мингорисполком

«Решение Мингорисполкома от 14 октября 2021 года № 3073, которым вносились изменения в Комплексный план санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в городе Минске отменено. Соответствующее решение № 3101 принято 21 октября в Минском горисполкоме», - говорится в сообщении Мингорисполкома.

Кроме того, комплексный план властей Минска предполагал обязательную вакцинацию для таксистов и курьеров. Также оговаривалось, что в общежитиях могут жить только привитые от коронавируса. Вводились ограничения по численности (не более 10 человек) экскурсионных групп в музеях, выставочных комплексах, рекомендовалось проводить богослужения с использованием режимов аудио-, видеосвязи.