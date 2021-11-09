Кремль допускает угрозу безопасности из-за ситуации на границе Беларуси и Польши

Россия надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.

Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности", - сказал он, добавив, что в Кремле обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе.

Песков сообщил, что Россия и Беларусь находятся в постоянном контакте по поводу этой ситуации "по всем возможным каналам, в том числе по каналам специальных служб".

"Поэтому, конечно, обмен информацией идет. Но еще раз повторяю - это проблема, реальная проблема, которая касается в данном случае Беларуси и Польши. А мы, разумеется, весьма обеспокоены в этой связи", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Он также заявил, что Россия внимательно наблюдает за тревожной ситуацией на белорусско-польской границе, призывает стороны к ответственному поведению.