Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявления о возможном перекрытии транзита газа в ЕС

Заявление Александра Лукашенко о возможности перекрытия транзита газа в Европу не согласовывалось с Кремлем, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, они никак не согласованы", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

"В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство", - подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий Беларуси, заявил Песков.

"Как бы кому это ни нравилось, Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной - гарантом энергетической безопасности европейского континента", - подчеркнул представитель Кремля. "Безусловно", - ответил он на уточняющий вопрос, будет ли РФ гарантом энергетической безопасности в Европе вне зависимости от действий белорусской стороны.

"Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом, по выполнению контрактных обязательств, надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению", - уверен Песков.