Песков не стал комментировать заявления Лукашенко о переброске оружия мигрантам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления Александра Лукашенко о попытках перебросить оружие мигрантам, скопившимся на белорусско-польской границе.

Намедни Лукашенко заявил о попытках переброски оружия и боеприпасов с Донбасса в лагерь мигрантов, а также сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным.

Пескову задали вопрос, действительно ли был подобный разговор, и что может быть предпринято в такой ситуации. "Я это без комментариев оставляю", - ответил представитель Кремля, передает ТАСС.