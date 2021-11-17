Кремль поощряет прямые контакты ЕС с Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разговор между Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, указал на важность прямых контактов ЕС и белорусских властей по теме миграционного кризиса.

"Очень важно, что напрямую установлен контакт между представителями ЕС и руководством Белоруссии", - сказал Песков.

Песков также отметил, что в прошедших телефонных разговорах президента России Владимира Путина и Меркель с Лукашенко "состоялся обмен мнениями по возможным путям решения" миграционного кризиса, пишет ТАСС.

"Этому как раз контакты и были посвящены. Все, что можно было сообщить по этой теме, было сообщено", - добавил пресс-секретарь.