Путин и Лукашенко 4 ноября в виртуале утвердят союзные программы и Военную доктрину

Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках запланированного на 4 ноября заседания Высшего госсовета Союзного государства планируют утвердить союзные программы, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

Заседание пройдет по видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь - июнь 2021 года, а также ход выполнения ранее принятых решений. "Имеется в виду также оформить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам", - сказано в сообщении.