Кремль отверг признание Крыма от белорусского депутаты Савиных

Кремль не принял признание Крыма российским в исполнении белорусского депутата Андрея Савиных.

"В Беларуси парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", комментируя слова белорусского депутата.

В минувший четверг Савиных на одном из Youtube-каналов, что высказывания Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета Союзного государства является признанием его российской территорией.