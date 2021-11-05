Последнее обновление: 05.11.2021 16:43

Кремль отверг признание Крыма от белорусского депутаты Савиных

Кремль не принял признание Крыма российским в исполнении белорусского депутата Андрея Савиных.

"В Беларуси парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", комментируя слова белорусского депутата.

В минувший четверг Савиных на одном из Youtube-каналов, что высказывания Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета Союзного государства является признанием его российской территорией.

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