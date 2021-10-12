Путин отказался от поездки в "токсичный" Минск

Путине не приедет в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщила пресс-служба Кремля.

Заседание состоится 14 октября и Путин будет участвовать в нем удаленно, хотя еще 9 сентября речь шла об очном формате мероприятия.

«Заседание пройдёт в формате видеоконференции. Будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза. В их числе – совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кремль не уточняет причину изменения очного участия Путина в мероприятии на видеосвязь, но, скорее всего, основная причина заключается в эпидемиологической ситуации. Нельзя исключать и текущую международную токсичность режима в Беларуси.