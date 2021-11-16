Лукашенко и Путин обсудили мигрантов, Меркель и учения Украины

Лукашенко и Путин в очередной раз созвонились для обсуждения животрепещущих вопросов геополитической повестки дня, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Безусловно, обсуждалась ситуация на белорусско-польской границе и почему-то в увязке с этим вопросом совместные действия по обороне границ Союзного государства. Рассмотрена ситуация в Украине и, конечно же, «внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море».

Отдельно отмечается, что «президент России проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом».

Лукашенко отчитался перед Путиным «о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии А.Меркель».

Закончили сверкой графика будущих контактов.