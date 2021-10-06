Кремль назвал правильным решение закрыть Комсомолку в Беларуси

В Кремле сожалеют в связи с закрытием бюро "Комсомольской правды" в Беларуси, но считают такое решение издания правильным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РБ Дмитрий Песков, передает Sputnik.by.

При этом он выразил надежду, что действия белорусских властей в отношении журналиста "КП в Беларуси" Можейко не связаны с его профессиональной деятельностью.

"Мы находимся в постоянном диалоге с белорусской стороной, будем продолжать этот диалог и, конечно, доводить нашу позицию", - сообщил пресс-секретарь российского президента.

Песков не стал комментировать то, как белорусские власти выстраивают отношения со СМИ

"Потому что де-юре это (КП в Беларуси) все-таки белорусское СМИ. И, конечно же, это не должно быть комментарием, предметом нашего комментария о действиях белорусских властей в отношении белорусских граждан", – сказал он.

Вместе с тем, Песков не смог подтвердить, что Можейко был задержан в Минске, так как не располагает такими данными. Также в Кремле нет информации о том, что Можейко пытался покинуть Россию и вылететь в третью страну.

"Мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Беларуси, и мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с белорусскими властями", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.